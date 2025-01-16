(CNN)-- قال القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب "الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات" أو ما يعرف بـ"ATF" في لوس أنجلوس، خوسيه ميدينا، إنه تم التوصل إلى أكثر من 150 دليلًا مأخوذة من النصائح المقدمة كجزء من التحقيق في حرائق الغابات في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا.

وقال ميدينا إن بعض الأدلة جاءت من أصحاب المنازل والشهود ومن قدموا مقاطع فيديو إلى (ATF) وشرطة لوس أنجلوس وإدارات الإطفاء وخدمة الغابات الأمريكية.

وأضاف ميدينا: "لدينا محققون يبحثون في مقاطع الفيديو من الكاميرات المملوكة للدولة التي كانت موجودة في المنطقة، ومن سكان المنطقة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي".

وعندما سئل عما إذا كانت السلطات تعتقد أن سبب حريق باليساديس هو إعادة إشعال الحريق الذي اندلع في نفس المنطقة قبل أقل من أسبوع، قال مدينا: "نحن لا نقول أي شيء في الوقت الحالي.. نحن ندرس كل شيء، ونقيم كل الأدلة التي نتلقاها، ولكن من السابق لأوانه في التحقيق اتخاذ أي قرار".

وفي آخر التطورات، الخميس، ألقي القبض على رجل فيما يتعلق بحريق الغابات الذي اندلع بعد ظهر الأربعاء في سان برناردينو، وفقا للسلطات، إذ استجابت أطقم الإطفاء لحريق Little Mountain Fire الذي ينتشر بسرعة في حوالي الساعة 2 ظهرًا، وقالت إدارة شرطة سان برناردينو في بيان أنه تم احتواء الحريق على مساحة 34 دونماً، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر البيان أنه بعد التحقيق "اعتقل الضباط رجلا بالغا لارتكابه تهمتين جنائيتين"، إحداهما تتعلق بالحرق المتهور، ولم يتم الكشف بعد عن هوية المشتبه به.