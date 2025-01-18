نيران تقترب من منزل عائلة غير موجودة بداخله... شاهد كيف تدخل رجال الإطفاء لإنقاذه من حرائق لوس أنجلوس

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(CNN)-- قُدّمت إحدى أولى الدعاوى القضائية المتعلقة بالقتل الخطأ ضد شركة المرافق الكهربائية جنوب كاليفورنيا "إديسون" بشأن حريق إيتون ولوس أنجلوس من قبل محامي الحقوق المدنية، بن كرومب.

وتزعم الدعوى القضائية أن المعدات الكهربائية والبنية التحتية القديمة لشركة SoCal Edison تعطلت وأثارت حريقًا في النباتات في إيتون كانيون، بسبب "تجاهل ممارسات السلامة الإلزامية والمخاطر الخطيرة المتوقعة المرتبطة ببنيتها التحتية"، مما أدى إلى الحرائق المدمرة التي اجتاحت ألتادينا وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

وتزعم الدعوى المرفوعة نيابة عن عائلة ضحية الحريق إيفلين ماكليندون، أن شركة SoCal Edison فشلت في إيقاف تشغيل معداتها الكهربائية "رغم التحذيرات الصادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية قبل 4 أيام لمراقبة طقس الحرائق"، وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم شركة الكهرباء بفحص وإدارة معداتها أو النباتات القريبة من خطوط الكهرباء في المنطقة بشكل صحيح، ولم تضمن أن "المقاولين مدربون بشكل صحيح على فحص الأشجار وإزالتها".

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ويقول مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس إن سبب حريق إيتون لا يزال قيد التحقيق.

وكذلك رفعت دعوى قضائية أخرى تتعلق بالقتل الخطأ، الخميس، تزعم أيضًا أن إيرلين كيلي، إحدى سكان ألتادينا، توفيت بسبب "الفشل المستمر لشركة جنوب كاليفورنيا إديسون في الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالسلامة، ومعالجة بنيتها التحتية المتقادمة، وحماية الجمهور".

وفي بيان لشبكة CNN، قال متحدث باسم شركة جنوب كاليفورنيا "إديسون" إنهم يراجعون الدعاوى القضائية، لكنه أشار أيضًا إلى أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة SoCal Edison مشكلة قانونية بشأن حرائق الغابات، إذ سبق للشركة أن دفعت الملايين كتسويات لدورها في حرائق مدمرة أخرى في كاليفورنيا، بما في ذلك حريق توماس عام 2017 وحريق وولسي عام 2018.