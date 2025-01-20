قبل حفل التنصيب.. ترامب وبايدن يصلان إلى مبنى الكابيتول

نشر الاثنين ، 20 يناير / كانون الثاني 2025

لحظة وصول ترامب وميلانيا إلى كنيسة جون إيبيسكوبال قبل مراسم التنصيب

(CNN)-- رافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لحضور حفل أداء القسم.

وكان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن رحبا بترامب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض.

وتجاهل ترامب بايدن في عام 2021 ولم يتبع تقليد دعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض.

وبدأ هذا التقليد في عام 1837 مع مارتن فان بورين وأندرو جاكسون.

وخلال ترحيبه بترامب أثناء تناول الشاي والقهوة التقليديين قبل أداء القسم، رد بايدن عندما سئل عن رسالته لهذا اليوم بقوله: "الفرح".

وأكد بايدن للصحفيين أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي لخليفته، ولكن عندما سئل عن التفاصيل رفض الإفصاح عن التفاصيل، وقال "هذا بيني وبين ترامب".