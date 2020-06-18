توب 5.. ملخص بأبرز قصص المنطقة والعالم في 18 يونيو

ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن تضامنها مع العراق ضد العمليات العسكرية التي نفذتها إيران وتركيا داخل الأراضي العراقية، ووصفتها بأنها "عدوان" يهدد الأمن العربي والإقليمي.

كشفت مقتطفات من كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب استغل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لمساعدة ابنته إيفانكا.

قال السياسي والاقتصادي اللبناني، الدكتور ناصر السعيدي، إن لبنان سيتجه إلى الهاوية إذا لم يتحرك السياسيون في البلاد لإجراء إصلاحات خلال 90 يوماً، مشيراً إلى لبنان يضر نفسه بنفسه، ومضيفاً بأنه يجب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

اليونان والبرتغال.. وجهتان رائدتان تروجان للسياحة اليوم كأكثر الأماكن أماناً في أوروبا، بهدف جذب الزوار ودعم الاقتصاد المتأثر من فيروس كورونا المستجد.

دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الخميس، السلطات المصرية إلى التوقف فورا عما وصفته بـ"حملة المضايقة والترهيب" ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة