(CNN)-- من مصادقة حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد على "الاتفاق الإبراهيمي" مع إسرائيل، إلى اطمئنان زوجة كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، على صحته، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

صادق مجلس الوزراء الإماراتي على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" مع إسرائيل، الإثنين، ووجه بالبدء بالإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بهذا الشأن، وفقا لوكالة أنباء الإماراتية الرسمية (وام).

أكدت زوجة أمين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الإثنين، أن زوجها بخير وأن معدل الأوكسجين لديه بلغ 92، وذلك في مقطع فيديو حصلت عليه CNN من العائلة.

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، دخول "وفود عربية" إلى المسجد الأقصى مما وصفها بـ"بوابة الاحتلال" بينما يُمنع المصلون الفلسطينيون من الصلاة فيه، وذلك بعد ساعات من تداول مقطع فيديو لطرد مصلين عرب كانوا يزورون الموقع المقدس، من جانب أحد الفلسطينيين.

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّاساً في كنيسة لاس فيغاس الدولية، الأحد، حيث أن معظم المصلين لم يكونوا يرتدون أقنعة ولم يكونوا ملتزمين بالتباعد الاجتماعي. خلال القدّاس، جلس ترامب في الصف الأمامي من الكنيسة، وظهر الرئيس الأمريكي وهو يخرج نقوداً من جيبه للتبرع بها.

نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الإثنين، الأنباء التي ترددت عن العثور على جثتي طفلين ألقت أمهما بهما في نهر دجلة بسبب "خلاف مع طليقها"، في مشهد رصدته كاميرات المراقبة وأثار موجة غضب وحزن عبر صفحات التواصل الاجتماعي.