توب 5: تطبيع السودان مع إسرائيل.. وتكليف الحريري بتشكيل حكومة لبنان

من آخر التطورات حول تطبيع السودان، وتكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة لبنان الجديدة، وتسجيل معدلات غير مسبوقة لإصابات ووفيات كورونا بالأردن، مرورًا بمذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل بين الإمارات وإسرائيل لتأشيرات السفر المُسبقة، وصولا إلى رد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على نظرية مؤامرة أعاد نشرها ترامب.. إليكم ملخصاً يومياً من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).