توب 5: تطبيع السودان مع إسرائيل.. وتكليف الحريري بتشكيل حكومة لبنان

من آخر التطورات حول تطبيع السودان، وتكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة لبنان الجديدة، وتسجيل معدلات غير مسبوقة لإصابات ووفيات كورونا بالأردن، مرورًا بمذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل بين الإمارات وإسرائيل لتأشيرات السفر المُسبقة، وصولا إلى رد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على نظرية مؤامرة أعاد نشرها ترامب.. إليكم ملخصاً يومياً من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مصادر لـCNN: التطبيع بين السودان وإسرائيل قد يحدث "خلال الأيام القليلة المقبلة"

قالت مصادر سودانية وإسرائيلية لـCNN، إن تطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والسودان قد يحدث "خلال الأيام القليلة المقبلة".



الأردن يسجل معدلات يومية غير مسبوقة في إصابات ووفيات فيروس كورونا

سجَل الأردن، الخميس، أرقامًا قياسية في المعدلات اليومية لحصيلة إصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام رسمية.



مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل للإعفاء المتبادل من التأشيرات المُسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

رئيس لبنان يستدعي سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

استدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديد وذلك بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.



"بن لادن حي" ..أوباما يرد على نظرية مؤامرة أعاد نشرها ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما قيام نظيره الحالي، دونالد ترامب بإعادة تغريد نظريات تتحدث عن مؤامرات، جاء ذلك خلال خطابه الانتخابي الأول لدعم جو بايدن في فيلادلفيا.