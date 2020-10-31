توب 5: تصريحات جديدة لماكرون وأردوغان.. ووفاة شون كونري

من تصريحات ماكرون وأردوغان الجديدة حول الرسوم المسيئة للنبي محمد، مرورًا بمناقشات قطر وأستراليا حول فحوص جسدية لمسافرات في مطار حمد الدولي، وكشف السعودية لتفاصيل ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام، وصولا إلى وفاة الممثل العالمي شون كونري، أول بطل لسلسلة جيمس بوند.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإساءة للنبي محمد "تستهدف جميع المسلمين"، مُضيفا أن "كل إهانة لي شخصيّا تستهدف جميع مواطني الجمهورية التركية".

أوقفت السلطات التونسية، السبت، شخصين على ذمة التحقيق والتحري من وجود تنظيم يُسمى "المهدي بالجنوب التونسي"، ومدى تورطه في هجوم مدينة نيس الفرنسية، الخميس الماضي.

أصدرت وزارتا خارجية قطر وأستراليا بيانا مشتركا كشفتا فيه تفاصيل اتصال جرى بين وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظيرته الأسترالية، ماريز باين، بشأن حادثة تفتيش مسافرات بـ"الإكراه" في مطار حمد الدولي

كشف المتحدث باسم إمارة منطقة مكة، سلطان الدوسري، تفاصيل ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام، الجمعة، مشيرا إلى أن السائق المقبوض عليه مواطن بحالة "غير طبيعية"

توفي الممثل الاسكتلندي شون كونري، السبت، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا. وهو أوّل من أدى شخصية العميل السري "007" في السينما، عندما ظهر في فيلم Dr. No عام 1962.