توب 5: السعودية تستقبل أول فوج من معتمري الخارج.. وأكاذيب ترامب بايدن

من وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة العربية السعودية مع عودة العمرة تدريجيا إلى رصد "أكبر الأكاذيب" التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن خلال حملاتهما الانتخابية، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة العربية السعودية، الأحد، قادمين من إندونيسيا وباكستان، وذلك في أول يوم لاستئناف استقبال معتمرين من الخارج مع بدء المرحلة الثالثة من مراحل استئناف العمرة تدريجيا وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كور

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن الممارسات الإرهابية تتنافى مع مبادئ الأديان السماوية، مشددا على رفضه "خطاب الكراهية".

يتحقق مراسل CNN دانيل ديل في هذا الفيديو من المزاعم التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن أثناء حملاتهما الانتخابية في سباق الرئاسة الأمريكية 2020.

إذا سبق أن فكرت في الإقلاع عن التدخين، فقد ترغب في البدء في العمل من أجل ذلك الهدف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وإليك ما يحصل لجسمك بعد التوقف عن التدخين لـ20 دقيقة فقط، و3 أشهر، إلى 15 عاماً.

فرانسيس أوي هو غواص متمرس لديه وظيفة غير عادية جداً. ويعتني بأكثر من 30000 كائن بحري في دبي أكواريوم، الذي يقع في واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم