من رد الإمارات على إعلان إدارة جو بايدن مراجعة صفقات الأسلحة المُبرمة معها، وإعلان مقتل "والي العراق" في تنظيم داعش، وولي العهد السعودي يكشف عن طروحات قادمة لأسهم أرامكو السعودية، وألمانيا توصي بعدم منح لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عاماً.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رد سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن مراجعة صفقات بيع أسلحة لها بالإضافة إلى السعودية مؤكدا أن هذه الخطوة كانت "متوقعة".

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، مقتل من يسمى "نائب الخليفة ووالي العراق"، في تنظيم داعش.

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس إن هناك طروحات لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة.

اعتبر نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، الخميس، أن القدرة على استعادة مشهد توحد المصريين في 28 يناير عام 2011، هي "مفتاح المستقبل".

أوصت لجنة اللقاحات الألمانية بعدم إعطاء لقاح فيروس كورونا، الذي طورته "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ 65 عاماً، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، في بيان.