توب 5: مقتل السياسي اللبناني لقمان سليم.. وبايدن ينهي دعم عمليات اليمن

من العثور على السياسي اللبناني لقمان سليم متوف بطلقات برأسه، واستمرار وجود قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي داخل البلاد، واعتزام الرئيس الأمريكي إنهاء دعم واشنطن للعمليات في اليمن، والمقارنة بين قدرات جيشي مصر وتركيا، وصولا إلى حديث خبير فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان عن أصل فيروس كورونا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد مصدر أمني لبناني، أن الناشط السياسي اللبناني، لقمان حكيم، عثر عليه متوف داخل سيارة في منطقة النبطية جنوب لبنان.

قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، إن حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون عشر قواعد على الأراضي الليبية يواصلون العمل في الدولة الغنية بالنفط، على الرغم من موافقة الأطراف الليبية على ر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن.

نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين المصري والتركي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحد

بينما يبحث فريق من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية عن مصدر فيروس كورونا في ووهان، الصين - بؤرة تفشي الفيروس - تتحدث CNN مع أحد العلماء المشاركين في مهمة البحث عن المصادر البارزة والمثيرة للجدل. عالم الحيوانات البريطاني المقيم في أمريكا، الدكتور بيتر دازاك، يشرح تفاصيل ما اكتشفوه بعد أسبوع من دراستهم الميدانية. تقرير مراسل CNN، ديفيد كولفر.