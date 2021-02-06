توب 5: مصر تطلق سراح صحفي الجزيرة.. وحفل دافيد غيتا في دبي

من إطلاق مصر سراح صحفي الجزيرة محمود حسين المحبوس منذ أكثر من 4 سنوات دون محاكمة، وإعلان البحرين إحباط "عمليتين إرهابيتين"، وردود فعل عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومظاهرات تونس بذكرى اغتيال شكري بلعيد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أفرجت مصر عن صحفي قناة "الجزيرة"، محمود حسين، بعد مرور أكثر من أربع سنوات في اعتقاله دون توجيه اتهامات رسمية أو محاكمة، بحسب بيان للجزيرة.

قالت السلطات البحرينية، السبت، إنها أحبطت تفجيرين استهدفا جهازي صراف آلي تابعين لأحد البنوك الوطنية بالعاصمة المنامة، مُعلنة القبض على عدد من المشتبه بهم.

شارك متظاهرون، السبت، في فعالية بالعاصمة تونس بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، وسط انتشار أمني كثيف.

هاجم النائب المصري، مصطفى بكري، الجمعة، نتائج انتخابات المجلس الرئاسي الليبي، واصفا الانتخابات بـ"غير الشرعية" وبـ"المؤامرة الإخوانية التركية دولية"، ورد عليه النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، مدافعا عن النتائج ومهاجما بكري

أحيا منسق الموسيقى العالمي، دافيد غيتا، السبت، حفلاً عبر شبكة الإنترنت، من مهبط طائرات الهليكوبتر في مبنى فندق برج العرب في دبي.