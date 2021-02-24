محكمة تركية تعاقب متورطين في تهريب كارلوس غصن إلى لبنان، وحكم بسجن ضابط سوري منشق في ألمانيا، واتهامات إيرانية لدول عربية بالمشاركة في اغتيال قاسم سليماني، وشقيقة لجين الهذلول توضح مطالبها.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تركيا.. الحكم بالسجن لأكثر من 4 سنوات على متورطين بتهريب كارلوس غصن إلى لبنان

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن لـ4 سنوات وشهرين على مدير شركة طيران خاص وطيارين، الأربعاء، بسبب دورهما في تهريب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر تركيا في ديسمبر/كانون أول من عام 2019

الحكم بالسجن على ضابط سوري منشق في ألمانيا.. ومعتقل سابق لـCNN: يوم استثنائي

أصدرت محكمة ألمانية حكمها بحق ضابط سوري سابق بما يرتبط بجرائم ضد الإنسانية، في أول محاكمة لأشخاص مرتبطين بالحكومة في دمشق

منها السعودية وقطر.. إيران تتهم دولا عربية بالمشاركة في اغتيال سليماني: لدينا وثائق

اتهم رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، ما وصفها بـ"الأنظمة العربية" بالمشاركة في عملية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مشيرا أن طهران ستزود هذه الدول بالوثائق بهذا الصدد، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرا

شقيقتها توضح مطالب لجين الهذلول أمام المحكمة بـ2 مارس

قالت علياء، شقيقة لجين الهذلول، الناشطة السعودية التي أطلقت السلطات السعودية سراحها مؤخرا إن الأخيرة ستدخل قاعة المحكمة الثلاثاء 2 مارس/ آذار من "باب الأحرار" على حد تعبيرها.

ستنافس "تسلا".. "لوسيد" للسيارات الكهربائية تندمج مع CCIV وتجمع أكثر من 4 مليار دولار

طرحت شركة "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية الفاخرة للاكتتاب العام بعد اندماجها مع شركة الاستحواذ لأغراض الخاصة، "Churchill Capital Corp IV"، في أكبر صفقة حتى الآن بين شركة من نوعها وشركة سيارات كهربائية.