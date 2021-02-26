من رفع الإدارة الأمريكية السرية عن تقرير الاستخبارات حول مقتل جمال خاشقجي، والضربات الأمريكية في سوريا، وانفجار يطال سفينة في خليج عمان، واتهام العفو الدولية للقوات الإريترية مذبحة في تيغراي، واختطاف مئات الطالبات في نيجيريا.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تقريرًا استخباراتيًا رفعت عنه السرية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

قال العراق، الجمعة، إنه "فوجىء" بما صرح به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أنه قدم "معلومات استخباراتية" حول مواقع على الأراضي السورية، حسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الدفاع العراقي.

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، الجمعة، إن القوات الإريترية قتلت مئات المدنيين العزل في مذبحة وقعت خلال الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية، التي قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

تعرضت سفينة لانفجار في خليج عُمان يوم الخميس، حسبما قالت منظمات ملاحية الجمعة.

أعرب آباء نيجيريون اختطف مسلحون بناتهم، الجمعة، في حديثهم لـCNN، عن مخاوفهم على أطفالهم، وقالت إحداهن إن ابنتها اُختطفت على ما يبدو وهي ترتدي بيجاما.