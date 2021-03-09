توب 5: تركيا تدعو لوقف الهجمات على السعودية.. وغضب في مصر إثر تحرش بطفلة

من دعوة تركيا إلى وقف هجمات الحوثيين على السعودية فورا، وتأكيد وزير خارجية الإمارات على أهمية عودة سوريا لمحيطها، إلى واقعة التحرش الجنسي بطفلة في مصر التي أثارت غضب الرأي العام، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تركيا تدعو إلى "وقف فوري" للهجمات على السعودية "الشقيقة"

دعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إلى وقف فوري للهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنيين على المملكة العربية السعودية، معربة عن تمنياتها بالسلامة للسعودية "الشقيقة" حكومة وشعبا.

وزير خارجية الإمارات: لا بد من عودة سوريا لمحيطها.. وقانون قيصر التحدي الأكبر للتعاون

رأى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أن بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها "أمر لا بد منه"، معتبرا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" تعد التحدي الأكبر أمام التنسيق والعمل المشترك مع سوريا

مصر.. اعتقال المتهم بالتحرش الجنسي بطفلة في المعادي والنيابة تحقق

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، المتهم بالتحرش بطفلة في منطقة المعادي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من كاميرا مراقبة للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة غضب عارمة ومطالبات بمحاكمته، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

منظمة الصحة العالمية: امرأة من كل 3 نساء بالعالم تتعرض للعنف

لا يزال العنف ضد المرأة ينتشر بشكل مُدمر، وفقاً لما تشير إليه البيانات الجديدة الصادرة عن أكبر دراسة على الإطلاق أجرتها منظمة الصحة العالمية عن معدلات انتشار العنف ضد المرأة.

أحدهما عض رجل أمن.. نقل كلبي بايدن إلى خارج البيت الأبيض

اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى نقل كلبيهما ميجور وتشامب وهما من نوع الراعي الألمان إلى ولاية ديلاوير الأسبوع الماضي بعد أن قام أحد الكلاب ميجور، بعض أحد أفراد الفريق الأمني في البيت الأبيض.