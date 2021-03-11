توب 5: دول تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا.. وتأجيل زيارة نتنياهو للإمارات

من تعليق أيسلندا والنرويج استخدام جميع لقاحات أسترازينيكا لحين التحقيق بوفاة مريض بسبب جلطة عقب تلقيه اللقاح، إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإمارات بسبب "صعوبة تنسيق" مرور رحلته عبر الأردن، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قالت إدارة الصحة الآيسلندية والمعهد النرويجي للصحة العامة، الخميس، إن أيسلندا والنرويج علقتا استخدام جميع لقاحات أسترازينيكا، حيث تحقق وكالة الأدوية الأوروبية - الجهة المنظمة للأدية في الاتحاد الأوروبي - في تقارير عن وفاة مريض في الدنمارك، بسبب جلطات الدم بعد تلقيحه.
انضم وارن بافيت إلى أكثر نوادي الأثرياء تميزاً في العالم، إذ بلغت ثروة المستثمر الأمريكي 100 مليار دولار يوم الخميس، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ليصبح بذلك سادس أغنى شخص في العالم، بعد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك".