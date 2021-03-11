توب 5: دول تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا.. وتأجيل زيارة نتنياهو للإمارات

من تعليق أيسلندا والنرويج استخدام جميع لقاحات أسترازينيكا لحين التحقيق بوفاة مريض بسبب جلطة عقب تلقيه اللقاح، إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإمارات بسبب "صعوبة تنسيق" مرور رحلته عبر الأردن، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أيسلندا والنرويج تعلقان أخذ لقاح أسترازينيكا لحين التحقيق بوفاة مريض بسبب جلطة عقب تلقيحه

قالت إدارة الصحة الآيسلندية والمعهد النرويجي للصحة العامة، الخميس، إن أيسلندا والنرويج علقتا استخدام جميع لقاحات أسترازينيكا، حيث تحقق وكالة الأدوية الأوروبية - الجهة المنظمة للأدية في الاتحاد الأوروبي - في تقارير عن وفاة مريض في الدنمارك، بسبب جلطات الدم بعد تلقيحه.

الأمير وليام يرد على شقيقه وزوجته ميغان: العائلة البريطانية المالكة "ليست عنصرية"

قال الأمير وليام دوق كامبريدج، في أول تعليق علني له على المقابلة التي أجراها شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان - إن العائلة البريطانية المالكة "ليست عائلة عنصرية إلى حد كبير".

إسرائيل: تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات بسبب "صعوبة تنسيق" مرور رحلته عبر الأردن

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارة رئيس الحكومة التي كانت مقررة، الخميس، إلى الإمارات، بسبب "صعوبات تنسيق" مرور رحلته عبر الأردن.

صورة من المريخ لأطول بركان في النظام الشمسي يلتقطها مسبار الأمل

مسبار الأمل من برنامج الفضاء الإماراتي، الذي يدور حول المريخ، أرسل صورة رائعة تظهر أوليمبوس مونس، أطول بركان في النظام الشمسي بأكمله.

بثروة تبلغ 100 مليار دولار.. وارن بافيت يصبح سادس أغنى رجل في العالم

انضم وارن بافيت إلى أكثر نوادي الأثرياء تميزاً في العالم، إذ بلغت ثروة المستثمر الأمريكي 100 مليار دولار يوم الخميس، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ليصبح بذلك سادس أغنى شخص في العالم، بعد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك".