من وفاة مرضى في مستشفى أردني بسبب انقطاع الأكسجين، ومشاركة مقاتلات سعودية في تدريب "عين الصقر 1" باليونان، والإغلاق الجديد في إيطاليا، وكشف محمد بن راشد يكشف تفاصيل المخطط الحضري لدبي في 20 عامًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، بعد حادث وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا، بسبب "انقطاع الأكسجين"، مُعلنا حالة الطوارئ القصوى في جميع مستشفيات بالمملكة.

نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات مصورة للحظة وصول طائرات المملكة إلى اليونان للمشاركة في التدريب المشترك (عين الصقر 1).

تتجه إيطاليا إلى إغلاق جديد قادم بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتلقي ديليا غالاغر مراسلة CNN في تقريرها المزيد من الضوء على هذا الموضوع.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن "مخطط دبي الحضري لعام 2040" في إطار السعي لجعلها المدينة الأفضل للحياة في العالم

رد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الأنباء التي تحدثت عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن الجميع يعرف قيمة "صاروخ ماديرا" للفريق الملكي