من إعلان التحالف السعودي في اليمن عن إحباط هجوم وشيك على المملكة ومقتل المنفذين الى تصريحات قرقاش حول تدخل الإمارات في الانتخابات الإسرائيلية والتي قال فيها إن الهدف من "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعزيز السلام.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن دعم أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حملته الانتخابية، نافيا ذلك ومؤكدا ألا دور للإمارات في العمليات الانتخابية الخاصة بإسرائيل.