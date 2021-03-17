من إعلان التحالف السعودي في اليمن عن إحباط هجوم وشيك على المملكة ومقتل المنفذين الى تصريحات قرقاش حول تدخل الإمارات في الانتخابات الإسرائيلية والتي قال فيها إن الهدف من "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعزيز السلام.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

التحالف السعودي في اليمن: إحباط هجوم وشيك على المملكة ومقتل المنفذين

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، إحباط هجوم وشيك على المملكة من محافظة عمران اليمنية ومقتل الذين حاولوا تنفيذ الأمر.

قرقاش حول تدخل الإمارات في انتخابات إسرائيل: الهدف من "الاتفاقيات الإبراهيمية" تعزيز السلام

رد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن دعم أبوظبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حملته الانتخابية، نافيا ذلك ومؤكدا ألا دور للإمارات في العمليات الانتخابية الخاصة بإسرائيل.

الرئاسة السورية تكشف تطورات الوضع الصحي لبشار الأسد وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

كشفت الرئاسة السوري آخر تطورات الوضع الصحي للرئيس بشار الأسد وعقيلته، الأربعاء، بعد 9 أيام من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهما في مرحلة التعافي.

ما هي نسبة المهنيين العرب الذين سيلجؤون للعمل الحر هذا العام؟

ما الذي يدفع المهنيين في منطقة الشرق الأوسط للجوء إلى الأعمال الحرة؟ هل تقوم الشركات بالاستعانة بالعاملين المستقلين؟ وماذا عن أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها هؤلاء المهنيون؟

منظمة الصحة توصي بلقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا للبالغين من العمر 18 عاماً وأكثر

أصدرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، توصياتها المؤقتة لاستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ضد "كوفيد-19" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.