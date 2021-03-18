من رفض مصر إعلان إثيوبيا عزمها ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني، والتراشق الكلامي بين الرئيسين الروسي والأمريكي بعد وصف بايدن لبوتين بأنه "قاتل"، وإعلان وكالة الأدوية الأوروبية نتائج التحقيق في علاقة أسترازينيكا بجلطات الدم، وما كشفه تحقيق مستقل عن فشل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، إيمير كوك، الخميس، إن تحقيقات الوكالة بشأن لقاح أسترازينيكا "توصلت إلى نتيجة علمية واضحة. هذا لقاح آمن وفعال "، ولكن" لا يمكننا استبعاد وجود صلة بالتأكيد بين حالات جلطة الدم واللقاح".