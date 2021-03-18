من رفض مصر إعلان إثيوبيا عزمها ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني، والتراشق الكلامي بين الرئيسين الروسي والأمريكي بعد وصف بايدن لبوتين بأنه "قاتل"، وإعلان وكالة الأدوية الأوروبية نتائج التحقيق في علاقة أسترازينيكا بجلطات الدم، وما كشفه تحقيق مستقل عن فشل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مصر ترفض عزم إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق: تهديد يحتوى حديثًا بلغة السيادة

رفضت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إعلان إثيوبيا عزمها استكمال ملء سد النهضة في يوليو/تموز المقبل، "حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق" بشأنه بينهما، إضافة إلى السودان.



بوتين يرد على وصف بايدن له بـ"القاتل": الناس يميلون لرؤية الآخرين كما يرون أنفسهم

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بـ"القاتل"، قائلا إنها يتمنى له صحة جيدة.



"فعال وآمن".. وكالة الأدوية الأوروبية تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن علاقة لقاح أسترازينيكا بجلطات الدم

قالت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، إيمير كوك، الخميس، إن تحقيقات الوكالة بشأن لقاح أسترازينيكا "توصلت إلى نتيجة علمية واضحة. هذا لقاح آمن وفعال "، ولكن" لا يمكننا استبعاد وجود صلة بالتأكيد بين حالات جلطة الدم واللقاح".



أمريكا تدعو تركيا لاحترام حرية التعبير بعد عزل نائب ومحاولة حل حزب الشعوب الديمقراطي

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية إلى احترام حرية التعبير، مؤكدة أنها تتابع عن كثب "الخطوات المقلقة" في البرلمان بعد إسقاط عضوية نائب ومحاولات حل حزب الشعوب الديمقراطي ذي القاعدة الكردية.



تحقيق مستقل: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أخفق في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي

ذكر تقرير لجنة تحقيق مستقلة أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أظهر "إخفاقات مؤسسية كبيرة" وتأخيرا في إدخال تدابير مناسبة وكافية لحماية الأطفال من "الاعتداء الجنسي" بين أكتوبر 1995 ومايو 2000.