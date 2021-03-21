من وعد نتنياهو بتدشين برحلات مباشرة من إسرائيل إلى مكة، ووفاة الكاتبة المصرية والنسوية البارزة نوال السعداوي، ورفض خامنئي عودة إيران للاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأمريكية، وإعلان الإمارات عن إقامة العمل الافتراضي الجديدة للموظفين عن بعد.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قبل يومين فقط من تصويت الإسرائيليين في انتخابات عامة متنازع عليها بشدة، أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصريحات الناخبين باحتمال توجيه رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى أقدس موقع إسلامي في المملكة العربية السعودية (مكة).

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن طهران لن تعود إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده "ليست في عجلة" من أمرها.

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق محللين سياسيين عراقيين بارزين بتهمة "إهانة" السلطات العامة و"تشويه سمعتها" علناً، وفقاً لنسخ من مذكرات التوقيف التي حصلت عليها CNN والمكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى.

أفادت صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية بوفاة الكاتبة والروائية نوال السعداوي، الأحد، بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يقارب الـ٩٠ عامًا.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد عن تصريح إقامة جديد في الدولة، يسمح للموظفين في أي مكان بالعالم الإقامة في الإمارات العربية المتحدة لممارسة عملهم عن بعد.