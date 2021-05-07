من تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله على مفاوضات السعودية وإيران، وحديث أردوغان عن تطبيع العلاقات مع مصر، ورقم قياسي جديد في الهند لإصابات ووفيات فيروس كورونا، مرورًا بمنح منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفارم الصيني ترخيص الاستخدام الطارئ، وصولا إلى تعليق الصين على رعب الصاروخ التائه... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.
ردت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، الخميس، على "الشائعات" التي تطلق حول ما بت يُعرف باسم "الصاروخ الصيني التائه" وحالة الرعب التي تثيرها هذه الشائعات حول المكان الذي سيسقط فيه ومدى خطورته.