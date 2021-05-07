من تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله على مفاوضات السعودية وإيران، وحديث أردوغان عن تطبيع العلاقات مع مصر، ورقم قياسي جديد في الهند لإصابات ووفيات فيروس كورونا، مرورًا بمنح منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفارم الصيني ترخيص الاستخدام الطارئ، وصولا إلى تعليق الصين على رعب الصاروخ التائه... إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

نصرالله يعلق على المفاوضات بين السعودية وإيران وحديث ولي العهد حول طهران

رأى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، أن المفاوضات الإيرانية-السعودية تصب في مصلحة "المقاومة"، مشددا على أن طهران لا تتخلى عن حلفائها حتى عندما تتفاوض مع دول من المحور الآخر.



أردوغان يتحدث عن تطبيع العلاقات مع مصر واستعادة "الوحدة ذات الجذور التاريخية"

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده تسعى لاستعادة "ألوحدة" مع الشعب المصري، مشددا في الوقت نفسه على استقلالية تركيا الكاملة بما يتعلق بسياستها الخارجية.



رعب الصاروخ التائه.. سفارة الصين في السعودية ترد بـ3 نقاط

ردت السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، الخميس، على "الشائعات" التي تطلق حول ما بت يُعرف باسم "الصاروخ الصيني التائه" وحالة الرعب التي تثيرها هذه الشائعات حول المكان الذي سيسقط فيه ومدى خطورته.



الهند غارقة في جحيم كورونا.. 4 آلاف وفاة و412 ألف إصابة في يوم واحد

سجلت الهند أكثر من 412 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية الوباء، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 4000 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة حتى الآن



الصحة العالمية تمنح لقاح سينوفارم الصيني ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ

وافقت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، على منح لقاح سينوفارم الصيني ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ.