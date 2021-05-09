توب 5: تأجيل نظر قضية حي الشيخ جراح.. وشحنة أسلحة في بحر العرب

من إدانة عاهل الأردن إجراءات إسرائيل في القدس، وتأجيل المحكمة العليا الإسرائيلية نظر قضية حي الشيخ جراح، وضبط البحرية الأمريكية شحنة أسلحة كبيرة في بحر العرب، واستدعاء الناشطة لجين الهذلول بعد أشهر من إخلاء سبيلها، وصولا إلى دراما رمضان بعيون النقاد ومفاجأة "لعبة نيوتن".. إليكم ملخص توب 5 اليومي لأبرز الأخبار من المنطقة والعالم.

أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة وقف ما وصفه بـ"الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون".

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأحد، تأجيل جلسة استماع بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.

صادرت القوات البحرية الأمريكية آلاف الأسلحة "غير المشروعة" الصينية والروسية الصنع على متن سفينة في شمال بحر العرب، وفقاً لبيان صادر عن الأسطول الأمريكي الخامس.

أعلن أشقاء الناشطة السعودية لجين الهذلول، علياء ولينا ووليد، عبر حساباتهم، على موقع تويتر، أن المباحث السعودية استدعت لجين للتوقيع على "أمر إبلاغ" بقرار المحكمة العليا.

اعتبرت الكاتبة الصحافية سامية عايش أنّ المسلسل المصري "لعبة نيوتن" شكّل مفاجأة موسم دراما رمضان 2021، على مستوى القصة، وطبيعة العلاقات الإنسانية بين الشخصيات، وأشادت بأداء الفنّانين محمد ممدوح، ومحمد فراج في العمل، والأداء "المميز" التي تقدمه الفنّانة السورية سلافة معمار في مسلسل "حارة القبة".