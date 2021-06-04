من رد وزير خارجية قطر على اتهامات إسرائيل للدوحة بتمويل منظمات إرهابية، وحديث خبير اقتصادي لبناني لـCNN عن وصول الوضع في لبنان إلى "القعر"، واعتبار وزارة الخارجية الأمريكية أن الحوثيين يتحملون مسؤولية كبيرة عن الأزمة باليمن، وتوقيع بوتين على قانون يمنع "المتطرفين" من الترشح وسط انتقادات للمعارضة الروسية، وصولا إلى رد ترامب على تعليق فيسبوك لحسابه لمدة عامين.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لبلاده بدعم منظمات إرهابية هي جزء من حملة تضليل تعرضت لها قطر، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة القطرية.

يزداد الوضع اللبناني سوءًا على الصعد كافة وتتدهور الحياة اليومية بشكل سريع مع تعطل المسار السياسي في البلاد وانسداد الأفق كاملًا بسبب صراع الأحزاب الحاكمة على تقاسم الحصص، في الوقت الذي يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة "إحدى أشد الأزمات العالمية حدة" بحسب تقرير للبنك الدولي.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن جماعة الحوثيين "تتحمل مسؤولية كبيرة" عن الأزمة المستمرة في اليمن.

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على قانون يمنع الأفراد المصنفين على أنهم "متطرفون" من الترشح للمناصب العامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي خطوة أدانها أعضاء المعارضة الروسية ووصفوها بأنها محاولة سافرة للحد من المنافسة السياسية.

أعلنت شبكة فيسبوك، الجمعة، أنه سيتم تعليق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصته حتى 7 يناير/كانون الثاني 2023 على الأقل، أي لمدة عامين.