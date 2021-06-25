من التظاهرات الفلسطينية المطالبة بإنهاء رئاسة محمود عباس بعد وفاة ناشط، وحسن نصرالله يتحدث عن ذهاب لبنان إلى "شد الأحزمة" مع توقعات رفع الدعم، ومصر تقبض على "نائب الجن والعفاريت"، وآخر تطورات انهيار عقار ميامي، وصولا إلى انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية.. وخبراء: لا يعني فشلها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الفلسطينيون يطالبون بإنهاء رئاسة عباس بعد وفاة ناشط خلال "الضرب الوحشي والاعتقال"

خرجت مظاهرات كبيرة في أنحاء الضفة الغربية للمطالبة بإنهاء السلطة الفلسطينية ورئاسة محمود عباس، بعد تشييع جنازة الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي أثناء احتجازه لدى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية صباح الخميس.

حسن نصرالله: لبنان ذاهب إلى "شد الأحزمة".. ووعدي بجلب بنزين "مجاني" من إيران مازال قائمًا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن لبنان في طريقه إلى "شد الأحزمة"، في إشارة منه احتمالات رفع الدعم عن سلع أساسية، في وقت تشهد البلاد واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية.

مصر تقبض على "نائب الجن والعفاريت" وهذا ما ضبطته بحوزته

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إلقاءها القبض على علاء حسانين الشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت"، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

159 مفقودًا و4 قتلى في انهيار عقار ميامي.. إليك ما نعرفه حتى الآن

لا يزال ما لا يقل عن 159 شخصًا في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى سكني جزئيًا في منطقة سيرفسايد بمقاطعة ميامي ديد في ولاية فلوريدا الأمريكية.

انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية.. وخبراء: لا يعني فشلها

من بين أكثر من 90 دولة تستخدم لقاحات فيروس كورونا من الصين، شهدت العديد من البلدان تفشي جديد للفيروس. تشير أمثلة من هذه البلدان إلى أن اللقاحات الصينية قد لا تكون فعالة جدًا في منع انتشار الفيروس، لكن الخبراء يقولون إنها ليست فاشلة تمامًا. مراسل CNN، ديفيد كولفر، لديه المزيد.