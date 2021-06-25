من التظاهرات الفلسطينية المطالبة بإنهاء رئاسة محمود عباس بعد وفاة ناشط، وحسن نصرالله يتحدث عن ذهاب لبنان إلى "شد الأحزمة" مع توقعات رفع الدعم، ومصر تقبض على "نائب الجن والعفاريت"، وآخر تطورات انهيار عقار ميامي، وصولا إلى انتشار جديد لفيروس كورونا يثير تساؤلات عن فاعلية اللقاحات الصينية.. وخبراء: لا يعني فشلها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
خرجت مظاهرات كبيرة في أنحاء الضفة الغربية للمطالبة بإنهاء السلطة الفلسطينية ورئاسة محمود عباس، بعد تشييع جنازة الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي أثناء احتجازه لدى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية صباح الخميس.
من بين أكثر من 90 دولة تستخدم لقاحات فيروس كورونا من الصين، شهدت العديد من البلدان تفشي جديد للفيروس. تشير أمثلة من هذه البلدان إلى أن اللقاحات الصينية قد لا تكون فعالة جدًا في منع انتشار الفيروس، لكن الخبراء يقولون إنها ليست فاشلة تمامًا. مراسل CNN، ديفيد كولفر، لديه المزيد.