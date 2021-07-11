توب 5: نجاح رحلة ريتشارد برانسون للفضاء.. وسلطان عُمان يزور السعودية

من نجاح أول رحلة فضائية لفيرجن غالاكتيك ومؤسسها ريتشارد برانسون، إلى زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية في أول رحلة خارجية له... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هبطت طائرة "فيرجن غالاكتيك" الفضائية VSS Unity على الأرض بأمان، الأحد، بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء استغرقت ساعة وكان على متنها مؤسس الشركة الملياردير ريتشارد برانسون، الذي وصل إلى الفضاء قبل رحلة مماثلة لمؤسس أمازون جيف بيزوس في 20 يوليو

وصل سلطان عُمان هيثم بن طارق، الأحد، إلى مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني عام 2020.

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، الأحد، أن بلاده ستبدأ على الفور في تقديم جرعة ثالثة من لقاح "فايزر- بيونتيك" للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

في واقعة غريبة، تسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد، على ساحل المحيط الهادئ، في طهي المحار وكائنات بحرية أخرى وهي حية على الشواطىء.

يبدو العيش في قرية جميلة في جنوب إيطاليا وكأنه حلم بالفعل. والآن تريد شبكة من المجتمعات في منطقة كالابريا أن تدفع لك 33،000 دولار للقيام بهذه الخطوة ولكن مع بعض الشروط.