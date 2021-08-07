من زيارة مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش إلى تونس، وإعلان البنتاغون نتائج التحقيق في الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب، وإجراءات جذرية في ووهان لوقف انتشار “متغير دلتا” في الصين، وجدل في السعودية بعد ركلة طارق حامدي وفوز منافسه الإيراني بالذهبية، وصولا إلى إحراز فريال أشرف أول ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

استقبل الرئيس التونسي، السبت، أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في قصر قرطاج، بعد نحو أسبوعين على قرارات قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان في تونس.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أن فريقًا من خبراء وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلص إلى أن الطائرة بدون طيار (درون)، التي تقف وراء الهجوم المميت على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في بحر العرب، تم إنتاجها في إيران.

ضرب تفشي حالات الإصابة بـ “متغير دلتا” لفيروس كورونا في مدينة ووهان، التي كانت البؤرة الأصلية للوباء، مما أدى إلى إجراء اختبارات على مستوى المدينة حيث تكافح السلطات لاحتواء أول حالات من الإصابة المحلية التي تم الإبلاغ عنها في المدينة منذ أكثر من عام

أثارت خسارة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، الميدالية الذهبية لوزن 75 وما فوق أمام نظيره الإيراني سجاد كنج زادة، السبت، بسبب مخالفة، جدلا واسعا وغضبا في الأوساط السعودية متهمين الحكم بالتحيز للاعب الإيراني

تُوجت المصرية فريال أشرف عبدالعزيز بذهبية الكاراتيه للسيدات لوزن ما فوق 61 كيلوغرام، بعد فوزها على الأذربيجانية إيرينا زارتسكا 2-0 في نهائي منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو 2020.