من لقاء الشيخ محمد بن راشد مع أمير قطر بالعراق، وجدل واسع أثاره وزير الخارجية الإيراني بسبب صورته مع قادة مؤتمر بغداد، وإعلان البنتاغون بدء انسحاب القوات الأمريكية من مطار كابول، مرورًا بأثر عودة كريستيانو رونالدو على سعر أسهم مانشستر يونايتد، وصولا إلى الشاب صانع الأحذية النادرة لنجوم "بريميرليغ"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بـ"الشقيق والصديق"، وذلك بعد لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في "مؤتمر بغداد" الذي يجمع دول الجوار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من مطار كابول، لكنه لم يذكر عدد القوات التي غادرت.

أثار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، جدلا واسعًا بسبب وقوفه بين قادة دول الجوار لدى التقاط صورة جماعية لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، السبت، وسط تعليقات حول ما إذا كان قد خرق البروتوكول المتبع في مثل هذه اللحظات.

عاد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، نادي كرة القدم الإنجليزي الذي لعب معه من عام 2003 حتى عام 2009. هذه الأخبار أدت إلى ارتفاع سعر أسهم مانشستر يونايتد، المتداولة في الولايات المتحدة، بنسبة 8٪.

ليون غيسينغ، شاب بعمر 16 عامًا يزود نجوم كرة القدم بأكثر الأحذية الرياضية ندرة. عندما كان بعمر 13 عامًا، كان غيسينغ يوزّع الـ"بيزنس كاردز" الخاصة به على اللاعبين خارج الملاعب، لكن، كيف حظي بانتشار واسع بين نجوم كرة القدم الصاعدين؟