من ضربة أمريكية لسيارة مفخخة لداعش - خراسان في كابول، وحضور الرئيس الأمريكي وصول رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في هجوم مطار كابول، وضجة رد الكاظمي على معلومة خاطئة لوزير خارجية إيران، مرورًا بتدشين أردوغان لطائرة مسيرة هجومية، وصولا إلى ترتيب جوازات السفر العربية الأكثر قوة حول العالم خلال جائحة كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نفذت الولايات المتحدة غارة جوية في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، استهدفت سيارة يشتبه في تبعيتها لتنظيم داعش- خراسان كانت في طريقها إلى المطار، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية.

شهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، وصول 13 حالة ملفوفة بالأعلام لرفات جنود أمريكيين قتلوا في أفغانستان إلى قاعدة دوفر الجوية بالولايات المتحدة.

أثار رد فعل ؤئيس وزراء العراق والوفد المرافق له في مؤتمر بغداد على تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي قال فيه إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار، ردود فعل واسعة على موقع تويتر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن طائرة تركية دون طيار (بيرقدار أقنجي تيها)، ستكون "صدمة للعالم"، في تصريحات أطلقها الأحد لدى تدشينه المُسيّرة التي ستدخل الخدمة في الجيش التركي.

احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانها في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، في أحدث تقرير له عن جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر بشكل دوري وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة.