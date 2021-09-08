من ترحيب السعودية على قرار رفع سرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر، والاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، واستدعاء السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على 29 جثة في نهر حدودي، وصولا إلى اختيار كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السعودية ترحب بقرار رفع سرية وثائق 11 سبتمبر.. وترد على مزاعم تورطها في الهجمات

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأربعاء، بيانًا بشأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

فشلت في آخر لحظة.. تفاصيل مداهمة عسكرية سرية "دعمتها أمريكا" لتقديم روس للعدالة

مداهمة درامية في فندق بمينسك عُرضت في كل التلفزيونات الموالية للدولة، حيث ظهرت القوات الخاصة البيلاروسية وهي تعتقل هذه المجموعة التي يزعم أنها من المرتزقة الروس، مقاتلين ذوي خبرة كما تم وصفهم، يشتبه بأن موسكو أرسلتهم لتعطيل الانتخابات في البلاد العام الماضي. لكن عددًا قليلًا فقط من الناس كانوا على علم بالسبب الحقيقي لوجود هذه المجموعة الغامضة من الروس هناك.

الاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

وافق وزراء الطاقة في مصر، وسوريا، والأردن، ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

السودان يستدعي السفير الإثيوبي بعد العثور على 29 جثة لسكان تيغراي طافية في نهر حدودي

استدعى السودان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بعد العثور على جثث لأشخاص من إقليم تيغراي، قالت إن نهر ستيت الحدودي حملها إلى داخل أراضيه، تزامنا مع استمرار الحرب القائمة بين جبهة تحرير تيغراي والجيش الإثيوبي.

كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب الفراعنة.. ويوجه رسالة لجمهور الكرة في مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب ليكون بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي سيتولى المنصب خلفا لحسام البدري.