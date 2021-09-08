من ترحيب السعودية على قرار رفع سرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر، والاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، واستدعاء السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على 29 جثة في نهر حدودي، وصولا إلى اختيار كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، الأربعاء، بيانًا بشأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
مداهمة درامية في فندق بمينسك عُرضت في كل التلفزيونات الموالية للدولة، حيث ظهرت القوات الخاصة البيلاروسية وهي تعتقل هذه المجموعة التي يزعم أنها من المرتزقة الروس، مقاتلين ذوي خبرة كما تم وصفهم، يشتبه بأن موسكو أرسلتهم لتعطيل الانتخابات في البلاد العام الماضي. لكن عددًا قليلًا فقط من الناس كانوا على علم بالسبب الحقيقي لوجود هذه المجموعة الغامضة من الروس هناك.
استدعى السودان السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بعد العثور على جثث لأشخاص من إقليم تيغراي، قالت إن نهر ستيت الحدودي حملها إلى داخل أراضيه، تزامنا مع استمرار الحرب القائمة بين جبهة تحرير تيغراي والجيش الإثيوبي.