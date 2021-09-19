من رد وزارة الخارجية الإيرانية على تصريح رئيس الوزراء اللبناني نجيب لـCNN عن المحروقات الإيرانية، إلى زيارة وزير الدفاع السوري للأردن، ولقاء مراسل CNN مع أقارب ضحايا أفغان قُتلوا في غارة أمريكية "بالخطأ"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الاحد، على تصريح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بشأن شحنات الوقود الإيراني إلى لبنان عن طريق جماعة "حزب الله"، واصفة ما جرى بأنه "صفقة تجارية".

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأحد، في العاصمة عمان، وزير الدفاع السوري رئيس الأركان العماد علي أيوب.

اعترف الجيش الأمريكي الجمعة بأنه قتل بالخطأ 10 مدنيين أفغان، بينهم سبعة أطفال، في غارة مميته بطائرة مسيرة في كابول. تحدثت شبكة CNN إلى أقارب الضحايا الذين قُتلوا في هذه الضربة المأساوية. بالنسبة لإيمال ورومال، اللذين فقدا أطفالهما وأخيهما، كان عزاءهم الوحيد الاعتراف ببراءة أسرهم، ولكن تلا ذلك أسئلة ويأس. تقرير الزميل، نيك روبرتسون.

رفض مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة توصية الوكالة بالموافقة على جرعات معززة لفيروس كورونا، لكل من تم تطعيمهم قبل ستة أشهر أو أكثر.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اليوم، السبت، عن اكتشاف بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بمعبد تل الفراعين "بوتو" في محافظة كفر الشيخ، شمال القاهرة، من بينها مجموعة من المباخر وتماثيل للمعبودة تاورت والمعبود جحوتي.