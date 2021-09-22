من تصريحات العاهل السعودي عن المحادثات مع إيران خلال كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب مليار دولار للقبة الحديدية من مشروع الموازنة الأمريكية في اللحظة الأخيرة، وأول اتصال بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات النووية، ومذكرة تكشف خطة ترامب الغريبة للاستيلاء على السلطة، وصولا إلى مميزات سفينة سياحية مخصصة للراشدين فقط... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

عاهل السعودية: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي المحادثات بيننا إلى بناء الثقة والتعاون

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "إيران دولة جارة"، مُعربًا عن أمله أن تؤدي المحادثات الأولية بين البلدين إلى "نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون".

سحب مليار دولار للقبة الحديدية من مشروع الموازنة الأمريكية في اللحظة الأخيرة.. وإسرائيل: تأجيل فني

تحدّث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، مساء الثلاثاء، بعد سحب الأموال الخاصة بنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية في اللحظة الأخيرة.

أول اتصال بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات.. البيت الأبيض يوضح ما دار بينهما

أعلن البيت الأبيض وقصر الإليزيه، في بيان لكل منهما، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا بناء على طلب بايدن، الأربعاء، في أعقاب نزاع حول اتفاقية الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

بـ6 نقاط.. مذكرة تكشف خطة ترامب الغريبة للاستيلاء على السلطة

معلومات جديدة عن الإجراءات التي لجأ إليها دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، إذ أشارت مذكرة من حملة ترامب، بعد أسبوعين من الانتخابات، إلى أن الحملة كانت تعلم أن ادعاءات محاميي ترامب، رودي جولياني وسيدني باول، كاذبة. ادعاءات بأن شركة آلات التصويت، Dominion، عملت مع شركة برمجيات والممول جورج سوروس وفنزويلا لسرقة الانتخابات.

سفينة سياحية لـ"فيرجين" مخصصة للراشدين فقط..ماذا يُوجد داخلها؟

ما أن تطأ قدماك على متن سفينة "سكارليت ليدي" السياحية، ستدرك أنّك دخلت عالم مؤسّس "فيرجين غالاكتيك" ريتشارد برانسون.