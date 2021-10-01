من إدانة الولايات المتحدة هجوم مستوطنين في الضفة الغربية على قرية فلسطينية، وولي عهد الأردن يكشف تفاصيل حالته الصحية، وأمير سعودي يرد على تصريح "مدن صاروخية إيرانية تحت الأرض على طول الخليج"، وما قد لا تعرفونه عن الطفلة ميرا سينغ بطلة افتتاح إكسبو 2020 دبي، وتقديرات ميزانية السعودية 2022.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الولايات المتحدة تدين هجوم مستوطنين في الضفة الغربية على قرويين فلسطينيين

اعتقلت الشرطة الاسرائيلية خمسة أشخاص، بينهم قاصران، بعد هجوم شنه مستوطنون يهود على قرية فلسطينية بالضفة الغربية.



ولي عهد الأردن: تجاوزت المرحلة الخطيرة من الإصابة بفيروس كورونا.. والملك عبدالله في أفضل حال

كشف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه تجاوز المرحلة "الخطيرة"، بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.



أمير سعودي يرد على تصريح "مدن صاروخية إيرانية تحت الأرض على طول الخليج"

رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تصريح أدلى به علي رضا تنكسیري قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني حول "وجود مدن صاروخية تحت الارض موجودة على طول سواحل الخليج وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة اكثر من 70 كيلومترا من الساحل نحو الداخل".

ما قد لا تعرفونه عن الطفلة ميرا سينغ بطلة افتتاح إكسبو 2020 دبي

خطفت الطفلة ميرا سينغ الأضواء في حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، أمس، بأدائها المتقن، لدور الفتاة الإماراتية التي تمثل أمل المستقبل.



تقديرات ميزانية السعودية 2022.. 903 مليار ريال حجم الايرادات المتوقعة

توقعت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 بأن تبلغ الإيرادات 903 مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت بأن تصل النفقات الى حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.