من إدانة الولايات المتحدة هجوم مستوطنين في الضفة الغربية على قرية فلسطينية، وولي عهد الأردن يكشف تفاصيل حالته الصحية، وأمير سعودي يرد على تصريح "مدن صاروخية إيرانية تحت الأرض على طول الخليج"، وما قد لا تعرفونه عن الطفلة ميرا سينغ بطلة افتتاح إكسبو 2020 دبي، وتقديرات ميزانية السعودية 2022.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تصريح أدلى به علي رضا تنكسیري قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني حول "وجود مدن صاروخية تحت الارض موجودة على طول سواحل الخليج وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة اكثر من 70 كيلومترا من الساحل نحو الداخل".
توقعت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 بأن تبلغ الإيرادات 903 مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت بأن تصل النفقات الى حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.