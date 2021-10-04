توب 5: تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتساب.. والأردن يرد على "وثائق باندورا"

من العطل الذي ضرب جميع منصات شركة فيسبوك، ومن بينها إنستغرام وواتساب، إلى رد الديوان الملكي الأردني على تحقيق "وثائق باندورا" وأول تعليق من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد نشر التحقيق... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت شركة فيسبوك، الاثنين، عبر حسابها على تويتر، وجود عطل في تطبيقاتها ومنتجاتها، وهو ما أكده أيضا "إنستغرام" و"واتساب" التابعان لشركة فيسبوك، عبر حسابيهما على تويتر.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، في أول تعليق له بعد نشر "وثائق باندورا"، أن "هناك حملة ضد الأردن" وأنها "ليست الأولى".

اتفقت مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك +"، في اجتماع يوم الاثنين، على رفع مستويات إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

لم تُصمّم مجموعة الفيلات الفخمة القائمة على إحدى جزر فيرجين البريطانية "موسكيتو"، والمملوكة من قبل الميلياردير ريتشارد برانسون، لذوي الدخل المحدود. وتحوّلت الرغبة بالسفر إليها لحلم يقظة.

يقدم المشي العديد من الفوائد الصحية، لكن الطريقة المناسبة هي المفتاح. تقدم مدربة الحركة، دانا سانتاس، نصائح حول كيفية تصحيح بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا في المشي.