توب 5: مظاهرات ضخمة بالسودان.. وتفاعلات الخلاف الخليجي مع لبنان

من مظاهرات السودان الحاشدة ضد استيلاء الجيش على السلطة، ولحاق بالكويت والبحرين في سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنًا مع السعودية، وبيان من قادة أمريكا ودول أوروبية لرئيس إيران، وصولا إلى ما قالته جيجي حديد بعد الاعتداء على والدتها مع خضوع زين مالك للمراقبة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تدفق مئات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع، السبت، للمطالبة بإعادة الحكومة إلى المدنيين، بعد نحو أسبوع من استيلاء الجيش على السلطة في البلاد.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة سحب دبلوماسيها من لبنان، السبت، تضامنًا مع المملكة العربية السعودية، على هامش الخلاف الناجم عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

قال قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، السبت، إنهم "مقتنعون بإمكانية التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة إلى الامتثال الكامل" للاتفاق النووي الإيراني بعد تعثر المحادثات.

أعرب رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، السبت، عن دعمه لوزير الإعلام جورج قرداحي، مؤكدا أنه لن يقبل أن يُقدم الثاني "فدية لأحد"، مشيرا إلى ضرورة عدم التعامل مع السعودية بـ"دونية".

كشفت وثائق المحكمة أن نجم البوب ​​زين مالك لم يطعن في اتهامه بالاعتداء خلال وقت سابق من هذا الشهر، بعد نزاع مزعوم مع يولاندا، والدة شريكته عارضة الأزياء جيجي حديد.