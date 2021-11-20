من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي عن السعودية والتزام بلاده تجاه المنطقة، ودعوة حماس بريطانيا لـ"التراجع" عن حظر الحركة، ومصدران لـCNN يكشفان تعليق إنشاء "مشروع سري" صيني داخل ميناء إماراتي بضغط أمريكي، مرورًا بمصادرة إيران سفينة جديدة في الخليج، وصولا إلى أعمال عنف ردًا على إغلاق جزئي لكورونا في هولندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد وزير الدفاع الأمريكية، لويد أوستن، السبت، أن أمريكا ستبقى ملتزمة بعلاقاتها مع الحلفاء حول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، حتى بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وتحويل اهتمامه إلى مواجهة الصين

دعت حركة حماس المملكة المتحدة إلى "التراجع" عن قرارها بحظر الحركة بالكامل، وحثت البرلمان البريطاني على عدم تمريره.

عُلق إنشاء مشروع سري داخل ميناء يستقبل سفن الشحن الصينية قرب العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مؤقتا على أقل تقدير، بعد ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لـCNN، واللذان أكدا أن المخاوف الأمريكية من الوجود ا

صادرت البحرية الإيرانية سفينة أجنبية تحمل وقودا بطريقة غير شرعية في الخليج، السبت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

أصيب 7 أشخاص على الأقل في مدينة روتردام الهولندية خلال مظاهرة نظمها أشخاص معارضون للإغلاق الجزئي لفيروس كورونا في هولندا، وفقًا لبيان نشرته شرطة روتردام على تويتر في ساعة مبكرة من صباح السبت.