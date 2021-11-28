من تلويح أمريكا بـ"خيارات أخرى" قبيل استئناف المحادثات النووية مع إيران، وصلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس في المغرب بحضور وزير الدفاع، والمغرب يعلق الرحلات الجوية المباشرة إلى أراضيه لمدة أسبوعين، وصولا إلى إعلان ليندسي لوهان خطبتها من شاب عربي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تستأنف الولايات المتحدة وحلفاؤها المحادثات النووية الإيرانية، الاثنين، غير متأكدين من الطريقة التي ستتعامل بها حكومة طهران الجديدة مع المفاوضات، وسط حالة من عدم التفاؤل وتأكيد أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن واشنطن "مستعدة لاستخدام خيارات أخر

تداول مغردون مقطع فيديو لصلاة للجيش الإسرائيلي في كنيس بالمغرب، فيما اعتبرها مستخدمو "تويتر" سابقة

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر وصول ولي العهد السعودي السابق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد رحلة علاج في الخارج، وقد هنأه أمراء ومستخدمو وسائل التواصل السعوديين على عودته بالسلامة

أعلن المغرب تعليق جميع الرحلات المباشرة القادمة إلى المملكة، بداية من منتصف ليل غدٍ الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

أعلنت الممثلة ليندسي لوهان خطوبتها لبدر الشماس، في سلسلة من الصور عبر إنستغرام صباح الأحد.