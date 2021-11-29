توب 5.. استئناف المفاوضات النووية الإيرانية.. وعون يلتقي أمير قطر

من استئناف المفاوضات النووية مع إيران، وكشف موعد زيارة أردوغان للإمارات، ولقاء الرئيس اللبناني بأمير قطر، واستقالة جاك روسي من منصبه في تويتر، وصولًا إلى قائمة بحجم المساعدات الأمريكية للدول العربية خلال عام 2020… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، حلفاء دولته إلى عدم الاستسلام لـ"الابتزاز النووي الإيراني" مشيرا إلى أن التفاوض مع طهران سيساهم بضخ مئات مليارات الدولارات لنظامها "الفاسد"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيزور الإمارات في فبراير/شباط المقبل، وأكد أن هناك خطوات مماثلة ستقدم عليها تركيا مع مصر وإسرائيل، الإثنين

في أول زيارة إلى دولة خليجية منذ الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج، التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، في قطر

أعلن الرئيس التنفيذي لتويتر، حاك دورسي، استقالته من منصبه وتزامن مع ذلك ارتفاع في أسعار أسهم الشركة، الإثنين

وفقًا لبيانات أصدرها الموقع الرئيسي للحكومة الأمريكية “Foreign Assistance”، تصدرت كل من الأردن ومصر والعراق عربيًا قائمة الدول التي تقع في مرحلة التمويل المقررة والمخطط لها في عام 2020.