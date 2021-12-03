من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه بعد أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، والإمارات تبرم صفقة عسكرية تاريخية مع فرنسا، وتنامي المخاوف من غزو عسكري روسي مفاجئ لأوكرانيا، وصولا إلى إعلان السعودية جرعة تنشيطية معززة إجبارية بداية من فبراير المقبل... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، استقالته من منصبه وذلك عقب التوترات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحات سابقة له عن الحرب في اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

وقعت فرنسا، الجمعة، على واحدة من أكبر صفقات التصدير العسكرية في تاريخها مع الجانب الإماراتي بقيمة نحو 19 مليار دولار.

قال علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين، إن بلاده ليست مستعدة للتفاوض حول أنشطتها الإقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، إنه يعد "مجموعة من المبادرات" لجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "القيام بما يشعر الناس بالقلق من أنه قد يفعله" - جعل روسيا تغزو أوكرانيا.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، أن اعتماد الجرعة التنشيطية الثالثة بشكل إلزامي لمن مضى على تطعيمه 8 أشهر.