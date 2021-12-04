من زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية ومبادرته لوساطة حل الأزمة الدبلوماسية مع لبنان، والجيش الأمريكي يفتح تحقيقا بإمكانية سقوط ضحايا مدنيين بغارة له في سوريا، وفرار جماعي من ثوران بركان سيميرو في إندونيسا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا مشتركًا مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بعد يوم من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي أثارت تصريحاته أزمة دبلوماسية مع المملكة ودول خليجية.

قالت السلطات الإندونيسية إن بركان جبل سيميرو بدأ بالثوران، مما تسبب في نزوح الآلاف من السكان وأدى أيضًا لانقطاع التيار الكهربائي يوم السبت.

فتحت القيادة الوسطى الأمريكية تحقيقا بعد إمكانية مقتل مدنيين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قائد كبير في القاعدة شمال غرب سوريا، الجمعة، وفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم القيادة، بيل أوربان

تحصل شبكة CNN على وصول داخل مختبر في ولاية كارولينا الشمالية يقوم بتسلسل متحورات فيروس كورونا

من المقرر أن يصبح Merdeka 118 ثاني أطول مبنى في العالم عند اكتماله العام المقبل. ويعد حاليًا أعلى من برج شانغهاي الصيني الذي يبلغ ارتفاعه 2073 قدمًا، وأقل ارتفاعًا من برج خليفة في دبي.