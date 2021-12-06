توب 5.. أردوغان يزور قطر.. ورسالة من الملك سلمان لرئيس الإمارات

من تأكيد الرئيس التركي تقوية العلاقات مع كافة دول الخليج قبل زيارته إلى قطر، وتعليق قطر على تزامن زيارتي أردوغان ومحمد بن سلمان للدوحة، وتسلم محمد بن راشد رسالة من العاهل السعودي لرئيس الإمارات، وصولا إقالة شركة لأكثر من 900 موظف... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه سيزور أبوظبي قريبا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين قبل التوجه إلى قطر

علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، على تزامن زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدوحة بقوله إنه " تصادف في الجدول الزمني".

استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

انتشر استخدام الرموز التعبيرية في عالمنا الرقمي، والتي تعتبر من الطرق الأبرز التي يتداولها الأفراد للتعبير عن أنفسهم، حيث توضح بأن %92 من سكان العالم يعتمدونها وفقًا لبيانات تم جمعها بواسطة منظمة ”Unicode Consortium"

أقال رئيس تنفيذي أكثر من 900 شخص قبل عطلة عيد الميلاد في مكالمة زووم جماعية، حيث أن الموظفين استمعوا إلى رئيسهم وهو يقول "إذا كنت في هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي سيتم تسريحها. تم إنهاء عملك هنا على الفور".