توب 5: حكم بتسليم مؤسس ويكيلكس إلى أمريكا.. وتدهور جديد لليرة التركية

من تقديم أمير الكويت أرفع وسام في البلاد إلى ولي عهد السعودية، وتدهور جديدة لليرة التركية، وقرار أعلى محكمة في بريطانيا بتسليم مؤسس موقع ويكيلكس إلى الولايات المتحدة، مرورًا برد فعل ترامب على تهنئة نتنياهو "السريعة" بفوز بايدن، وصولا لاستبعاد 43 من الإبل من مسابقة الجمال بالسعودية بسبب حقنها بالسيليكون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أمير الكويت يقدم وسام مبارك الكبير إلى ولي عهد السعودية في ختام جولته الخليجية

قدم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قلادة مبارك الكبير، أعلى وسام مدني في البلاد، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ختام جولته الخليجية.



تدهور الليرة التركية قد يكلف أردوغان في الانتخابات.. والأتراك يتحملون الأعباء

انخفضت الليرة التركية إلى مستويات متدنية جديدة، مما يدعم التضخم ويجعل أسعار السلع الأساسية باهظة الثمن.



المحكمة العليا في بريطانيا تحكم بإلغاء قرار عدم تسليم مؤسس موقع ويكيلكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

أظهرت وثائق المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، فوز حكومة الولايات المتحدة بمعركة قانونية لإلغاء قرار عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.



"تبا له".. ترامب يعلق على تهنئة نتنياهو "السريعة" بفوز بايدن

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو وأنه شعر "بخيانة" الأخير بعد تهنئته للرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن "بصورة سريعة" على حد تعبيره.



بسبب استخدام حقن السيليكون.. استبعاد 43 من الإبل من مسابقة الجمال في السعودية

استبعد منظمو مسابقة جمال الإبل الشهيرة في السعودية 43 جملًا بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد حقن البوتوكس وغيرها من "التدخلات" من قبل المربين.