توب 5: حكم بتسليم مؤسس ويكيلكس إلى أمريكا.. وتدهور جديد لليرة التركية

من تقديم أمير الكويت أرفع وسام في البلاد إلى ولي عهد السعودية، وتدهور جديدة لليرة التركية، وقرار أعلى محكمة في بريطانيا بتسليم مؤسس موقع ويكيلكس إلى الولايات المتحدة، مرورًا برد فعل ترامب على تهنئة نتنياهو "السريعة" بفوز بايدن، وصولا لاستبعاد 43 من الإبل من مسابقة الجمال بالسعودية بسبب حقنها بالسيليكون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو وأنه شعر "بخيانة" الأخير بعد تهنئته للرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن "بصورة سريعة" على حد تعبيره.