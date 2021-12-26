توب 5: مشروع قانون الوكالات التجارية بالإمارات.. ووفاة ديزموند توتو

من بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية عن مشروع قانون الوكالات التجارية بعد تقرير "فاينانشيال تايمز"، وإعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إطلاق الحوثيين 430 صاروخا على المملكة منذ بدء الصراع، إلى وفاة الأسقف الجنوب أفريقي ديزموند توتو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، أن الحوثيين كثفوا هجماتهم على الأراضي السعودية في عام 2021، كما اتهم التحالف السفير الإيراني الراحل لدى الحوثيين حسن إيرلو بقيادة عمليات عسكرية في مأرب.

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية، موضحة أنه يمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات.

تُوفي كبير أساقفة جنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل عام 1984، ديزموند توتو، الأحد، عن عمر يناهز الـ90 عاما

من هم أكثر الناس عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني؟ سؤال يثير فضول العديد من الأشخاص، وجوابه يتألف من 4 عوامل مختلفة تحدثنا عنها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يعتبر منتجع وفيلات هيلتون شاطئ سلوى منتجعًا فاخرًا بحجم بلدة صغيرة بالقرب من حدود قطر مع المملكة العربية السعودية، والذي تم افتتاحه وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.. هل يستحق السفر عبر الصحراء؟