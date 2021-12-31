توب 5: أزمة لبنان تسلبه روحه.. واستنفار أوروبي في مواجهة أوميكرون

من تداعيات أزمة لبنان المالية، وإطلاق مصر سراح ابنة يوسف القرضاوي، والبيت الأبيض يكشف ما قاله بايدن لبوتين في مكالمتهما، مرورًا بترخيص حبوب فايزر في بريطانيا وحالة "الاستنفار الحربي" الأوروبي لمواجهة "أوميكرون"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجثم أمام طفل في العاشرة من عمره، يجلس متقوقعًا على ذاته داخل مكاتب جمعيتي الخيرية "إنارة" (INARA)، الشبكة الدولية للمساعدات والإغاثة والمساعدة. يخفي عيناه ذات اللون البني الغامق والأهداب الطويلة تحت كمامته الواقية.

أخلت السلطات المصرية سبيل علا القرضاوي، ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجمعة.

أوضح البيت الأبيض فحوى بعض ما جاء في المكالمة التي جمعت الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بطلب من الأخير.

تشهد العديد من الدول الأوروبية ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأعلنت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا إنها على أهبة الاستعداد للحرب لمواجهة موجة محتملة من مرضى متحور "أوميكرون". وفي جميع أنحاء أوروبا، ألغت العديد من المدن احتفالات ليلة رأس السنة.

وافق المنظمون في المملكة المتحدة على دواء باكسلوفيد، وهي حبوب مضادة للفيروسات طورتها شركة فايزر، والتي تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى والوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.