توب 5: ذكرى مقتل قاسم سليماني.. ولا سفر لمواطني الإمارات دون تطعيم

من نفي السودان وضع رئيس الحكومة قيد الإقامة الجبرية مجددًا، وتصريحات خامنئي في ذكرى مقتل قاسم سليماني، وتونس تطرح منصة إلكترونية لتلقي مقترحات على إصلاحات قيس سعيد، ومشاهد "كأنها نهاية العالم" من حرائق كولورادو، وصولا إلى منع الإمارات سفر مواطنيها غير الملقحين ضد كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، السبت، تقارير حول وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، أن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري أصبح "قدوة ونموذجا لشباب المنطقة"، وذكر أن "حركة المقاومة أصبحت أكثر نشاطا ببركة دماء سليماني"

أعلنت تونس إطلاق منصة إلكترونية لتلقي مقترحات على إصلاحات على تعديلات يريد الرئيس قيس سعيد إدخالها على الدستور، وسط حالة جمود سياسي نتيجة قراراته في يوليو/ تموز الماضي.

كان هانت فراي، المقيم في كولورادو، يتسوق من أجل الحصول على مكملات غذائية لزوجته المريضة عندما طُلب منه فجأة بضرورة إخلاء متجر كوستكو حيث كانت الحرائق سريعة الحركة تنتشر في المنطقة بشكل مخيف، والتقط فراي لحظات الرعب التي عاشها السكان.

أعلنت الإمارات، السبت، منع سفر جميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من 10 يناير/ كانون الأول الجاري.