توب 5.. التحالف يعلق على "الفيديو المغلوط".. وصلاح يكشف سر بكائه

من إعلان التحالف عن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، إلى قول السيسي: "ألا يعتبر عدم التدخل في شؤون الدول لتخريبها من حقوق الإنسان؟، إلى عدم توانى سلطان عُمان عن بذل كل ما هو متاح من أجل أبنائنا الأوفياء، إلى كشف محمد صلاح عن سبب بكائه في دورة المياه، وصولًا إلى تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، وذكر التحالف أن العملية انطلقت صباح اليوم على كافة الجبهات.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن بلاده "حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري"، وذكر أن "التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية".

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، أن هدف استدامة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أسمى أهداف هذه المرحلة، وأعرب عن شعوره بـ"الرضا تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي، الذي تحسن كثيرا" .

كشف النجم المصري، محمد صلاح، عن بكائه في حافلة نقل منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بسبب عدم قدرته على المشاركة في مباراة الأوروغواي، وأكد أنه يطمح ليكون أفضل لاعب في العالم لكن حياته ستكون جيدة إن لم يفز بالكرة الذهبية.

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا، يوم الاثنين، للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي، بينما يترّقب العالم انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".