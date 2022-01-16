من رد لبنان على أنباء حصوله على غاز من إسرائيل، ومقتل ضابط أردني وإصابة 3 أفراد بالجيش بعد اشتباك مع مهربين على الحدود السورية، وقصة "سيدة القاعدة" التي يعتقد أنها الدافع وراء حادث احتجاز رهائن بكنيس يهودي، وديوكوفيتش يخسر قضية مراجعة إلغاء تأشيرته للمرة الثانية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بيانا، الأحد، بشأن ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول توريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

أعلن الجيش الأردني، الأحد، عن مقتل الضابط برتبة نقيب، محمد الخضيرات، و3 أفراد بالجيش الأردني في اشتباك مسلح مع مهربين فجر اليوم الأحد، على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية.

برز اسم الباكستانية عافية صديقي المسجونة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2010 بعد أن كشف مصدران أمنيان لـCNN إن المحققين في عملية احتجاز رهائن بكنيس يهودي في ولاية تكساس، السبت، قد تكون في سبيل اطلاق سراحها، وذلك استنادا إلى كل من المناقشات مع المشتبه به في عملية احتجاز الرهائن داخل الكنيس بالإضافة إلى الصوت الذي تم سماعه في البث المباشر للكنيس.

وجدت مراجعة المحكمة الفيدرالية لقرار وزير الهجرة الأسترالي، أليكس هوك، بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، للمرة الثانية الأحد، بأنها ضد لاعب التنس المصنف رقم واحد على العالم.

قال الجراح الأمريكي العام، الدكتور فيفيك مورثي، الأحد، إن موجة متحور فيروس كورونا أوميكرون لا تتحرك في جميع أنحاء البلاد بنفس الوتيرة.