من استدعاء النيابة الإماراتية "مروجي" مقاطع لاعتراض صواريخ الحوثيين، وحبس نائب أردني بتهم منها "تهديد حياة الملك"، وتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا، وأمريكا وحلفاؤها يبحثون نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية، وصولا إلى تخطي عقود خام برنت 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تجري الولايات المتحدة وعدد قليل من الحلفاء مناقشات لنشر آلاف إضافية من القوات في دول حلف الناتو بأوروبا الشرقية، قبل أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا كإظهار للدعم في مواجهة عدوان موسكو المستمر، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات لشبكة CNN.