من استدعاء النيابة الإماراتية "مروجي" مقاطع لاعتراض صواريخ الحوثيين، وحبس نائب أردني بتهم منها "تهديد حياة الملك"، وتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا، وأمريكا وحلفاؤها يبحثون نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية، وصولا إلى تخطي عقود خام برنت 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الإمارات.. النيابة العامة تستدعي "مروجي" مقاطع لاعتراض صواريخ الحوثيين

استدعت النيابة العامة الإماراتية، الأربعاء، مروجي مقاطع فيديو "تضر بمصالح أمن الدولة" لاعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية للصورايخ الحوثية على أبوظبي.



الأردن.. الحبس 12 عاما للنائب المفصول أسامة العجارمة بتهم منها "تهديد حياة الملك"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالحبس بحق النائب المفصول في البرلمان الأردني، أسامة العجارمة، لمدة 12 عاما بعد تجريمه بعدة تهم من بينها "تهديد حياة الملك".



توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا

وقعت كل من الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء، اتفاقية الربط الكهربائي بين عمان وبيروت عبر الأراضي السورية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية في شريط عاجل.



مسؤولون أمريكيون لـCNN: واشنطن وحلفاؤها يبحثون نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية قبل أي غزو روسي لأوكرانيا

تجري الولايات المتحدة وعدد قليل من الحلفاء مناقشات لنشر آلاف إضافية من القوات في دول حلف الناتو بأوروبا الشرقية، قبل أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا كإظهار للدعم في مواجهة عدوان موسكو المستمر، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات لشبكة CNN.



عقود خام برنت تسجل 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014

تجاوز سعر خام برنت 90 دولارًا للبرميل، الأربعاء، مما يشير إلى مزيد من الألم في معدلات الإنفاق سوف يحدث.