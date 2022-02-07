من تشييع جثمان الطفل ريان بعد انتشاله من بئر في المغرب، واحتجاجات في جنوب سوريا، ووصول باحثة سعودية إلى إسرائيل، مرورًا باعتراض اتصالات ضباط روس وكشف محتواها، وصولا سر نيل تغريدة من طبيبة عن فيروس كورونا لآلاف الردود والإعجابات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كان ينادي "طلعوني طلعوني".. والد الطفل ريان و"العم علي" يرويان تفاصيل 5 أيام حبست الأنفاس

شيّع مواطنون في إقليم شفشاون بالمغرب جثمان الطفل ريان، الاثنين، بعد يومين من انتشاله من بئر ظل داخله لمدة 5 أيام، في عملية مُعقدة حُبست خلالها أنفاس كثيرين حول العالم.

سوريا.. احتجاجات في السويداء وقطع الطريق مع دمشق والمتظاهرون: "بدنا نعيش بكرامة"

لليوم الثاني على التوالي شهد مركز محافظة السويداء احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، الإثنين، بعد القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والمواد الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين، وقد امتدت الاحتجاجات إلى قرى أخرى في ريفي السويداء الشم

الباحثة السعودية نجاة السعيد بعد وصولها إلى إسرائيل: "يا له من شعور"

وصلت الباحثة ، نجاة السعيد، إلى إسرائيل، مساء الأحد، حسب صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

اعتراض اتصالات ضباط روس.. مصادر تكشف لـCNN ما وجدته الاستخبارت الأمريكية

كشفت اتصالات تم اعتراضها وحصلت عليها الولايات المتحدة أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا سيكون أكثر تكلفة وأصعب مما يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين.

تغريدة من طبيبة عن فيروس كورونا تتلقى آلاف الردود والإعجابات.. ماذا كتبت؟

سارة بيرنستين هي طبيبة تعالج المرضى الصغار والأمهات اللواتي لديهن حالات حمل عالية الخطورة، وتعاني في حياتها الشخصية من مرض في القلب. الجمع بين هذين العاملين يجعل حياتها أثناء جائحة فيروس كورونا صعبة. ولهذا السبب نشرت تغريدة حيث دعت الآخرين لإظهار شكل مرضهم المزمن. سرعان ما أصبحت تغريدتها شائعة وحصلت على 60 ألف إعجاب، وما يقرب من 8500 إعادة تغريدة.