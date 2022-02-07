(CNN)-- كشفت اتصالات تم اعتراضها وحصلت عليها الولايات المتحدة أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا سيكون أكثر تكلفة وأصعب مما يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على المعلومات الاستخباراتية.

وقالت ثلاثة من المصادر إن هؤلاء المسؤولين بينهم عملاء استخبارات وعسكريون.

وقال مصدران، نقلا عن الاتصالات التي تم اعتراضها، إن المسؤولين تذمروا أيضًا من اكتشاف دول غربية لخططهم وكشفها علنا.

وأضاف اثنان من المصادر أنه لا يوجد دليل على أن هؤلاء المسؤولين يعارضون الخطة الشاملة أو أنهم سيثورون ضد أوامر بوتين. وأشار مصدر آخر مطلع على الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا لديها جيش محترف من المتوقع أن ينفذ أوامر بوتين بشكل فعال.

وقال مسؤول أوروبي كبير إن عسكريين روس يعتقدون أن الأمر سيكون صعبًا، موضحًا: "في التقييمات، نرى أنه من الواضح أن بعض الأشخاص في الجانب الدفاعي (الروسي) لا يفهمون حقًا ما هي خطة اللعبة". وأضاف المسؤول أن التقييمات تشير إلى أن أفراد الدفاع يعتقدون "أنها خطة لعبة صعبة للغاية".

وقالت مصادر أخرى مطلعة على المعلومات الاستخباراتية إن طريقة تطور التخطيط الروسي وتوسعه خلال الشهرين الماضيين تشير إلى أن هذه المخاوف قد سمعها كبار المسؤولين الروس.

وقال مسؤولون لشبكة CNN يوم السبت إن بوتين جمع الآن 70٪ من الأفراد العسكريين والأسلحة على حدود أوكرانيا التي سيحتاجها لغزو شامل للبلاد. وتشير بعض التقييمات إلى أنه ربما كان يخطط لمحاولة الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف، على حد قولهم، ويمكن أن تقع المدينة في غضون 48 ساعة من غزو بري وجوي واسع النطاق.

وقال المسؤولون إن الاحتمال الآخر هو أن بوتين قرر القيام بعملية متعددة الجوانب، وإرسال قوات من عدة اتجاهات عبر أوكرانيا لكسر بسرعة قدرة الجيش الأوكراني على القتال كقوة متماسكة - وهي استراتيجية عسكرية روسية كلاسيكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي: "لقد قلنا منذ فترة طويلة أن بوتين يواصل إضافة خياراته وقدراته، وكنا نتحلى بالشفافية بنفس القدر بشأن بعض التحركات التي نعتقد أنه ينوي القيام بها لتبرير نوع من العمل العسكري".

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة CNN الإثنين: "سنواصل أيضًا مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل من خلال المساعدة المميتة وغير الفتاكة".

يقول المسؤولون الأمريكيون علنًا وسرا إنهم ما زالوا لا يعرفون ما إذا كان بوتين قد قرر شن الهجوم، وما هو الشكل الذي سيتخذه إذا فعل ذلك. وقالت المصادر لشبكة CNN إن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن رؤية الولايات المتحدة لبوتين ودائرته الداخلية لا تزال محدودة للغاية.

وقالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لديها رؤى قوية إلى حد ما داخل الجيش ووزارة الخارجية الروسية.

شارك العديد من هؤلاء الأفراد في التعزيزات الحالية بالقرب من أوكرانيا، والتي أتاحت للولايات المتحدة رؤية أفضل من المعتاد في التخطيط الروسي. لكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا تزال معزولة إلى حد كبير عن بوتين وكبار المسؤولين الروس، الذين هم أنفسهم معزولون عادةً عن العملاء من المستوى الأدنى الذين ينفذون أوامر الكرملين.

ومع ذلك، فإن العديد من الاستعدادات كانت علنية ويسهل اكتشافها. واصلت روسيا حشد قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا، بما في ذلك عمليات انتشار أكثر تقدمًا في بيلاروسيا والقرم، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ماكسار التقنية، وقُدمت لشبكة CNN.

ورأت الولايات المتحدة مؤشرات على أن روسيا بدأت في إقامة خطوط إمداد، مثل الوحدات الطبية والوقود التي يمكن أن تستمر في صراع طويل الأمد إذا اختارت موسكو الغزو، حسبما قال مسؤولون سابقًا لشبكة CNN.

وقال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للصحفيين الأسبوع الماضي: "بالنظر إلى نوع القوات المنتشرة... إذا تم إطلاق العنان لذلك في أوكرانيا، فسيكون ذلك كبيرًا ومهمًا جدًا وسينجم عنه خسائر كبيرة. يمكنك أن تتخيل ما قد يبدو عليه ذلك في المناطق الحضرية الكثيفة، على طول الطرق، وما إلى ذلك. سيكون الأمر مروعًا. سيكون فظيعًا. ونعتقد أن النتيجة الدبلوماسية هي السبيل" للحل.

لكن مسؤول أمريكي آخر قال إن المسار الدبلوماسي أضيق من أي وقت مضى.